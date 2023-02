13 février 2023 : une journée mondiale de la radio dans le deuil d’une voix autorisée de la radio au Cameroun

Le 13 février marque dans le monde entier la célébration de la journée mondiale de la radio. Cette année au Cameroun cette célébration s’inscrit dans un contexte douloureux.

Ce 13 février ne sera sans doute pas festif pour les professionnels des médias en général et de la radio en particulier au Cameroun. Et pour cause, l’une des voix et pas des moindres de la radio au Cameroun s’est éteinte le mois dernier. Martinez Zogo puisqu’il s’agit de lui, était une voix très célèbre sur les ondes hertziennes au Cameroun. Présentateur attitré de l’émission embouteillages sur Amplitude Fm, il ne parlera plus jamais dans un micro et ne célèbrera plus jamais un 13 février. Une journée triste donc pour le journalisme au Cameroun. Plusieurs professionnels néanmoins utilisent ce médium pour demander justice pour leur confrère.

Cette date a été choisie en mémoire du jour de la création de la radio des Nations unies le 13 février 1946. Elle a été entérinée par l’UNESCO le 3 novembre 2011 lors de sa 36e conférence, à la suite de la proposition initialement faite par l’Espagne.