Affaire Martinez Zogo : un avocat invite Laurent Esso à sortir de son mutisme

Maître Hippolyte Meli Tiakouang, est inquiet pour l’image de la justice camerounaise. Dans une correspondance, l’avocat invite Laurent Esso, ministre de la Justice, Garde des sceaux, à se prononcer sur l’affaire Martinez Zogo dont il serait l’un des commendataires.

En plus de Jean-Pierre Amougou Belinga, le principal suspect déclaré, Reporters sans frontières indique aujourd’hui citant un des « enquêteurs », que le ministre en charge de la Justice camerounaise serait également impliqué dans le meurtre du journaliste d’ Amplitude FM dont le corps a été retrouvé le 22 janvier dernier à Ebogo, une banlieue de Yaoundé.

Monsieur le Ministre,

C’est très grave ce que nous acteurs de la justice, apprenons dans les médias, intermédiaires entre la société et l’État. Nous qui en tout temps, vous faisons confiance, sommes profondément ennuyés par votre silence et inaction publique face aux révélations de RSF (Reporters Sans Frontières ndlr) publiées par toute la presse internationale.

Votre serment de magistrat (digne et loyal à tout moment) continue à vous lier malgré les fonctions

politiques que vous occupez et qui imposent une réserve. Le secret, le confidentiel disparaît face aux accusations pénales publiques graves.

Pensez au devenir de cette institution que vous incarnez en tant que tutelle. Nous attendons justice, justice pour vous-même, et justice pour nous, avant celle de l’affaire, sale car atroce, dans

laquelle il se pourrait (aux affirmations de RSF) que vous ayez joué un rôle actif déterminant

malgré, tout le doute qui peut nous habiter. Rendez-nous justice,

c’est-à-dire, rendez-vous ce que vous nous devez, la bonne information avant que le système judiciaire ait raison de vous ou non! Ne restez pas les bras croisés pour laisser se construire sous nos yeux, sans réaction publique de votre part, la destruction par la tête, de cette justice pour laquelle de part nos serments, nous nous sommes engagés solennellement à servir, même contre nos intérêts privés. Faites et ou dites nous quelques choses Monsieur le Ministre pour nous apaiser sans entraver la Justice pour Martinez Zogo.