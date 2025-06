Issa Tchiroma Bakary : Lettre aux Camerounais

« L’élection présidentielle est bien plus qu’un scrutin. C’est un rendez-vous intime entre une nation et sa conscience. C’est le moment où chaque citoyen, dans le secret de son cœur, interroge son histoire, ses valeurs, son avenir.

À chaque élection, une page de notre destin commun s’ouvre. Elle peut être écrite à la hâte, dans la peur ou la résignation. Ou bien elle peut être gravée avec lucidité, courage et mémoire. Cette mémoire, c’est celle des femmes et des hommes qui, au péril de leur vie, ont défié l’occupation et l’humiliation. Ils ont choisi la dignité, la lutte, la liberté. Non pas parce qu’ils étaient nombreux ou puissants, mais parce que l’injustice leur était devenue insupportable.

Ils n’avaient ni tribu ni religion comme bannière. Ils n’avaient que la nation, comme foi et comme horizon.

Ce qui les unissait, c’était un idéal plus grand qu’eux : la Nation. Et cette Nation, ils la plaçaient au-dessus de tout. Leur souffrance, leur déni de droit, ils ne pouvaient plus les supporter. Et leur hommage ne peut aujourd’hui être sincère que si nous suivons leur exemple : en rejetant les discours de haine, de communautarisme, de repli identitaire et de tribalisme — ces poisons que nous avons parfois banalisés, mais qui menacent de détruire le pacte national.

Aujourd’hui, la situation de notre peuple est grave. Notre peuple est à bout. Il étouffe. Il souffre. Il attend. Il espère.

Et si nous voulons honorer le sacrifice des pères fondateurs, alors c’est à notre tour de nous hisser au-dessus des intérêts particuliers. De faire preuve de transcendance. D’unir nos forces. Car le péril est là : celui d’un régime à bout de souffle, qui entraîne la Nation vers un effondrement aussi prévisible qu’inacceptable…

