Eric Chinje : Un Appel à l’Action pour le Changement

Le Cameroon New Vision Group (CANVI), dirigé par Eric Chinje, a publié une lettre ouverte adressée aux professionnels des médias et aux influenceurs sociaux au Cameroun, intitulée A Profound Hunger for Change in the Country: A Role for the Media. Ce texte, publié en 2025 à l’approche des élections présidentielles, met en lumière les crises politiques, économiques et sociales qui secouent le pays et appelle à une mobilisation collective pour un changement significatif.

Contexte critique et appel à l’action

La lettre débute par une reconnaissance des défis actuels : « Cameroon finds itself at a critical crossroads in this 2025 election year. The political, economic, and social crises plaguing the country have worsened to the point where inaction is no longer an option. » Cette phrase souligne l’urgence de la situation, soulignant que les citoyens comptent sur les journalistes et communicateurs pour catalyser un dialogue national informé. L’auteur insiste : « Today, more than ever before, we are so foolish as to believe that citizens are counting on us, journalists and communications professionals, not only to report the facts, but also to serve as guardians of truth, catalysts for accountability, and facilitators of informed national dialogue. » Cet appel place un fardeau moral sur les épaules des médias pour dépasser le simple reportage.

Une nation en déclin et la nécessité de leadership

Chinje décrit un Cameroun en crise : « Many of our fellow citizens seem to have given up in despair. ‘Cameroon is Cameroon. What can we do?’ has become a common refrain across the country. » Il dépeint un pays où la survie des plus aptes domine, avec des étudiants luttant pour trouver des emplois, des médecins et infirmiers diplômés sans accès à des institutions médicales qualifiées, et des enseignants errant dans les rues faute de travail. Il ajoute : « For too long, the symptoms of our decline have been evident: governance faltering under the weight of vested interests, an economy grappling with massive corruption and mismanagement, and a society increasingly divided by tribalism and fabricated ethnic suspicions. » Cette analyse met en lumière les racines profondes des problèmes, appelant à des leaders visionnaires.

Rôle des médias dans les élections de 2025

À l’approche des élections, la lettre souligne un risque : « As the presidential election approaches, it is urgent to conduct a national assessment, debate development options, and for leaders to propose credible solutions to the crises we face. » Cependant, Chinje note une peur généralisée de la fraude électorale qui entrave le débat et limite l’émergence de nouveaux candidats. Il déplore : « Public disillusionment is growing, and the space for constructive debate is shrinking. » Il appelle les médias à recentrer le débat sur des enjeux essentiels comme la gouvernance et la stabilité, plutôt que sur le sensationnalisme.

Un engagement renouvelé

La lettre se conclut par un appel à l’introspection : « Are we truly serving the public interest, or are we mired in the same dysfunctions we denounce? Are we providing the necessary depth of analysis, or are we simply relaying the noise of crises without investigating their root causes? » Chinje propose une initiative : « Help the country identify the leader it wants right now. ‘Enterprise Cameroon’ is looking for a CEO (Chief Executive Officer). » Il invite les médias à soutenir ce processus, tout en exhortant chacun à contribuer au changement : « The answer lies in your conscience, and your future actions will reflect it! »

Source : Lettre ouverte du Cameroon New Vision Group (CANVI), analysée le 10 juin 2025.

Par Eric Chinje, au nom du Cameroon New Vision Group – CANVI

Date : 10 juin 2025, 15h28 EDT

J’aime ça : J’aime chargement…