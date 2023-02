Amougou Belinga au SED, une semaine déjà

Ça fait une semaine jour pour jour que le PDG du groupe l’Anecdote Amougou Belinga, croupi au fond d’une cellule au SED dans le cadre du meurtre du journaliste Martinez Zogo.

Exit les balades en jet privé au bout du monde, les hôtels et voitures de luxes, les strass et les paillettes, bienvenue la dure réalité d’une cellule obscure où le froid et les moustiques dictent surement leur loi. Voilà, 7 jours très exactement que le train de vie fastueux du milliardaire Jean Pierre Amougou Belinga a basculé. Il a été arrêté le 6 février dernier dans le cadre de l’enquête sur l’assassinat du journaliste et directeur des programmes du média Amplitude Fm, Martinez Zogo.

Impossible de dire à ce jour si le patron de Vision 4 Tv est le commanditaire de l’assassinat du journaliste. Les témoignages recueillis, notamment celui de Justin Danwe le directeur des opérations de la DGRE, incrimine directement le Zomloa. Mais l’enquête se poursuit. Après son arrestation, plusieurs perquisitions ont été effectuées à son domicile et à l’immeuble Ekang. On note aussi de nombreuses arrestations dans son entourage notamment celle de son journaliste vedette Bruno Bidjang. Les observateurs de ce dossier annoncent plusieurs autres arrestations au cours de cette nouvelle semaine. Mais pour l’instant le patron de Vision Finance passera sa 8e nuit au fond d’une cellule du côté du SED.