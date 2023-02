Paul Biya, plus vieux président du monde fête ses 90 ans

Les soutiens et les partisans de Paul Biya fêtent son anniversaire ce 13 février avec faste sur l’ensemble du territoire.

13 février 1933-13 février 2023. Le président du Cameroun, Paul Biya fête son 90eme anniversaire ce lundi. Loin de la cérémonie privée de sa résidence privée à Mvomeka, des membres du gouvernement et de plusieurs personnalités, célèbrent le chef de l’État nonagénaire au Palais polyvalent des sports de Yaoundé.

Dans son discours de circonstance, le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngoh Ngoh a invité les Camerounais « à accompagner le chef de l’Etat dans sa grande œuvre de modernisation » du Cameroun. Pour le SGPR, Paul Biya est » un véritable don du ciel » pour le pays, celui sur qui le peuple peut compter ».

41 ans au pouvoir

Paul Biya n’est certainement pas le président le plus âgé de tous les temps, mais il est le dirigeant non royal le plus ancien au monde. Il occupe sa fonction depuis 1982. Ce qui représente un total actuel de 41 ans au pouvoir exécutif. Vainqueur de la dernière élection présidentielle de 2018, Paul Biya devrait servir pendant encore les deux prochaines années pour arriver au terme de son septennat. Et peut-être se représenter à la l’élection de 2025? » Ne dure pas au pouvoir qui veut mais qui peut », avait-il nargué ses détracteurs.

#PaulBiya#HappyBirthday

Les jeunes saisissent l'occasion de l'anniversaire du chef de l’Etat ce 13 février 2023 pour saluer le combat du président de la République pour une société de paix, de progrès, de vivre-ensemble et de justice. @PR_Paul_BIYA pic.twitter.com/Hlv5wEjhBo — CRTVweb (@CRTV_web) February 13, 2023