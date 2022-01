CPP : 4 membres du «Stand up for Cameroon » condamnés à 16 mois de prison

Verdict rendu ce 31 décembre par le tribunal militaire de Douala à l’encontre de ces militants du Cameroon people’s party (CPP).

Etienne Tsama, Moussa Bello, Mira Angoung et Teshle Membou étaient poursuivis pour conspiration et révolution et insurrection. Ce 31 décembre, ces 4 membres du mouvement « Stand up for Cameroon » sont jugés coupables pour l’accusation d’ « insurrection ». Ils sont condamnés par le tribunal militaire de Douala à 16 mois de prison ferme. Un 5e membre est condamné à 18 mois de prison. Et devront verser une somme de 376 000 F cfa correspondant aux dépens, les frais générés par la procédure engagée par le ministère public dans le cadre de ce procès.

Selon Franck Essi, membre de la coordination de ce mouvement du Cameroon people’s party (CPP), « cette décision n’est pas conforme à la vérité. Elles est une raison supplémentaire pour renforcer l’engagement pour un changement profond et systématique de la gouvernance de notre pays ». L’arrestation de ces cinq membres du « Stand up for Cameroon » s’est tenue le 18 septembre 2020. Leur condamnation survient après 15 mois passés en détention à la prison centrale de Douala.