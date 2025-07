Opinion – Celestin Djamen : Le Cameroun n’est ni Monaco, ni le Panama ni les Îles Bahamas ni la Guinée Équatoriale

La Politique mérite un peu de respectabilité et de sens des responsabilités. La politique n’est pas un jeu de cirque. La politique n’est pas une lubie où n’importe quel quidam vient manifester ses crises d’urticaire en se portant candidat à l’élection suprême dans une nation. Soyons sérieux !!! 84 candidats déclarés n’est pas la chose la plus scandaleuse, ce qui est inacceptable c’est que moins de 20/84 ait le bagage politique élémentaire pour comprendre ou pire encore pour diriger un grand Peuple comme l’est le Peuple camerounais. Le Cameroun n’est ni Monaco, ni le Panama ni les Îles Bahamas ni la Guinée Équatoriale…etc.

On ne peut pas accepter que des mécaniciens, des coordonniers ou des cultivateurs extrêmement utiles par ailleurs pour la société viennent prétendre diriger un si grand pays avec toute la complexité qui s’y attache.

Être un bon citoyen avec tous ses droits et ses obligations n’implique pas nécessairement qu’on ait la compétence requise pour diriger une nation.

Chacun à sa place pour une belle harmonie, le guitariste ou le violoncelliste ne doivent pas singer le saxophoniste même si les trois sont très importants pour produire une belle musique agréable pour tous.. La politique n’est pas un amusement pour des dépressifs et anarchistes de tout acabit. Elle est sacrée, c’est une vocation et c’est un sacerdoce sous l’arbitrage du Peuple et sous la bénédiction du Tout-Puissant.

On ne peut pas sortir du champs ou d’un garage à 16h et prétendre diriger, sans maîtriser aucune notion de la politique, sans maîtriser l’abécédaire de l’économie et les méandres de la vie politique, un pays comme le Cameroun.

C’est pourquoi je propose qu’à partir de la présidentielle en 2032, chaque candidat à l’élection présidentielle au Cameroun puisse démontrer ses états de services dans l’action politique en faveur de la collectivité :

1° Avoir été Élu local ou national

2°Prouver un militantisme d’au moins 5 ans dans un parti politique non anonyme ayant déjà pris part à une élection locale ou nationale.

3° Avoir une visibilité non dissimulée sur la scène politique nationale voire internationale si on est issu de la Société Civile.

Elecam mérite mieux, le Cameroun encore davantage.

Vive la Patrie

Vive la Nation Une et Indivisible

Vive le Cameroun éternel!!!.

Célestin DJAMEN

Candidat déclaré à l’élection présidentielle 2025

