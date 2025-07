Ainsi donc, Paul Biya a retrouvé un peu de vigueur? Par quelle alchimie le Roi-Fainéant a t-il pu trouver de la vitalité pour remplir ses missions ? Depuis l’annonce de la date de l’élection présidentielle, il y a comme un souffle d’un quelque chose qui se souffle au Palais de l’Unité. Malgré l’opportunité que lui a offerte le Nonce Apostolique qui l’a rencontré la semaine dernière, il y a des doutes sur le fait que ce soit exactement Paul Biya qui mène des actions.

On ne peut blâmer ceux qui pensent que cette fois-ci, le Président serait aux ordres. Beaucoup de signes tendent à normaliser cette thèse. Déjà, la filouterie à la veille de sa déclaration de candidature et la manière avec laquelle cela s’est déroulée. Il y a le fait que ce soit le Secrétaire Générale de la Présidence de la République qui organise des meetings pour le compte du Président du RDPC en lieu de place du Secrétaire du parti. Il y a le fait que ces consultations se soient déroulés au Palais de l’Unité.

Président avec des manières de la diplomatie noble, ceux qui ont étudié Paul Biya comprendront que c’est un légaliste pur. Lorsqu’il était aux commandes, il mêlait rarement directement les affaires du parti et ceux de l’État.

Ce mardi, on nous indique que le Chef de l’Etat a signé des décrets nommant les “Chefs de Terre” et autres secrétaire général des services du gouverneur. On est à quelques semaines des élections présidentielles du 12 octobre 2025. On constate que plusieurs enfants des ministres et autres acteurs du sérail ont été nommés par le chef de l’Etat camerounais. Sans aucune gène ou intentions de dissimuler. Cela ne ressemble pas à Paul Biya qui n’a lui-même jamais promu sa propre progéniture.

Sadi Gilles Christian, Administrateur civil, est nommé préfet du département de NYONG et So’o. Il est le fils de René SADI, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement.

Le fils de Fame Ndongo, ministre de l’Enseignement supérieur, ETO Famé Justin Hector Daniel Administrateur Civil est désormais le sous-préfet de l’arrondissement de Kribi 2e

Tam Likeng Richard Marcel, administrateur civil, est le nouveau préfet du département du Mayo-LOUTI. C’est le fils de Limbom LIKENG, ministre des Postes et télécommunications.

Bomba Nkolo Odile, Administrateur civil, et nommé sous-préfet de l’arrondissement de Monatele. Elle est la fille de Cécile Bomba Nkolo, ancienne ministre de la promotion de la femme et de la famille.

Tchuente TSemo Liliane Flore, Administrateur Civil Principal, est la nouvelle Secrétaire Générale des services du gouverneur de la région de l’Est. Elle est la nièce de Madeleine Tchuente, ministre de la recherche scientifique.

La décence a donc disparu de nos manières de faire. Paul Biya, lorsqu’il était aux commandes, ne tolérait pas pareille incartades. Est-ce que ceci explique cela ? C’est un pas que nous ne voulons pas franchir. Pour le moment.

J’aime ça : J’aime chargement…