Can 2021 : entre 3000 et 20 000 Fcfa pour avoir accès aux stades

Le COCAN présente les tarifs des billets de la Coupe d’Afrique des nations prévu du 9 janvier au 6 février 2022.

Plus que neuf jours et le coup d’envoi de la CAN 2021 sera donné au Cameroun. Pour avoir droit à un siège dans les gradins des stades, il faut débourser entre 3000 et 20 000 F cfa. Selon Eric Binfon, président de la commission billetterie du Comité d’organisation de la CAN (COCAN) les prix des billets d’accès aux stades sont structurés en trois catégories. « Catégorie 3, les prix varient de 3000 à 7000 F ; catégorie 2 : de 5000 à 16 000 F et la catégorie 1 : de 8000 à 20 000 ». La disponibilité des tickets est annoncée dans les prochains jours.

Les tickets sont mis à la disposition du public dans les kiosques des stades. « Il en existe 9 dans la ville de Yaoundé, 6 à Douala, 4 à Limbe, 4 à Bafoussam et à Garoua », informe Eric Binfon. Pour rappel, compte tenu de la pandémie du Coronavirus qui perdure, la CAF et le gouvernement camerounais ont fixé les conditions d’accès aux stades. En effet, les supporters ne pourront accéder aux stades dans lesquels se joueront les matches ; que s’ils sont entièrement vaccinés et présentent un test PCR négatif de moins de 72h ou d’un TDR anti-génique négatif de moins de 24h.