Au Cameroun, le chômage en hausse de 6,1 % en 2021

Donnée publiée le 29 décembre par l’Institut national de la statistique (INS).

Le taux de chômage est en hausse au Cameroun. En 2021, il a augmenté de 6,1 %. Selon l’Institut national de la statistique (INS), les femmes sont les plus durement touchées par le chômage avec 6,1% contre 5% pour les hommes. Dans son rapport publié le 29 décembre 2021, l’INS révèle que 65% de camerounais sont affectés par le sous-emploi. Un chiffre en baisse de quatre points par rapport à l’année précédente.

Pour précision, en juillet 2021,3 ménages sur 5 ont été touchés par la cessation d’activité et la perte d’emploi. Et pour cause, la crise sanitaire liée à la Covid-19. Selon l’INS, la pandémie a eu un impact déplorable sur l’emploi. Dans les détails, 6 % de chefs de famille ont perdu leurs emplois à Douala, 4,7 % à Yaoundé et 3% dans le reste du pays.