Université de Yaoundé II : plus de huit milliards de F pour 2023

La session budgétaire du Conseil d’administration de cette institution universitaire s’est tenue il y a quelques jours au campus de Soa.

Le budget 2023 de l’Université de Yaoundé II est connu. Il s’élève à un peu plus de 8,3 milliards de francs CFA. L’enveloppe a été approuvée lors de la récente session budgétaire du Conseil d’administration de cette institution universitaire réuni au campus de Soa. Ainsi, pour cet exercice, les axes prioritaires du projet de performance d’administration 2023 de l’Université sont bien connu. Il est question de : diversifier et améliorer l’offre de formation professionnelle ; adapter les formations à l’environnement socioéconomique ; promouvoir la recherche fondamentale et la recherche action/développement et la rendre plus visible sur les plan national et international.

Il s’agit aussi de : définir un système transparent et crédible de régularisation des flux, pour garantir la qualité de l’enseignement. Ce qui implique la création de passerelles, le renforcement du dispositif d’orientation scolaire et sa revalorisation, et la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme.

Au plan académique, la création de laboratoires de recherche et la sélection en première année de thèse et en habilitation à diriger des thèses, figurent parmi les priorités. Notons que le recteur de cette Université, le Pr Adolphe Minkoa She a été félicité par le Conseil d’administration pour la qualité du travail abattu, des documents présentés et pour la détermination continue à construction un technopôle des sciences sociales dans un partenariat académique dynamique et fondamental.