Produits pétroliers : le Cameroun perd 72 milliards de recettes douanières

Ce montant correspondant à une perte mensuelle de recettes douanières, estimée à 8 milliards de francs CFA, pour éviter la hausse des prix à la pompe, durant les neuf derniers mois de l’année 2022.

Le 29 avril 2022, le ministre des Finances a signé une décision fixant respectivement à 327 169 FCFA, 314 591 FCFA et 342 933 FCFA par tonne métrique, les valeurs douanières à l’importation du super, du gasoil et du pétrole lampant, carburéacteur et essence destinée à l’aviation. Une décision qui fait perdre au Cameroun, près de 8 milliards de FCFA de recettes douanières chaque mois, indique Investiraucameroun.com. Ce qui, en 2022, correspond à une enveloppe totale de 72 milliards de FCFA sur les neuf mois suivant la décision de Louis Paul Motaze.

A en croire la direction générale de la douane, qui vient de révéler ces chiffres, une note visant à proroger la mise en œuvre de cette décision en ce début d’année 2023 est actuellement en examen. Au demeurant, si celle-ci est prorogée pour le début de l’année 2023, le gouvernement pourrait bien y surseoir en cours d’année, si l’on s’en tient au discours de fin d’année du chef de l’État. « Il est de plus en plus évident que notre pays, comme bien d’autres en Afrique et ailleurs, ne pourra pas indéfiniment échapper à un réajustement des prix des produits pétroliers, si nous voulons préserver nos équilibres budgétaires et poursuivre sereinement la mise en œuvre de notre politique de développement », a prévenu Paul Biya.

Près de 700 milliards de F de subvention

En effet, prise « dans le contexte d’augmentation inédite du coût du baril de pétrole (Brent) sur le marché international », la mesure du ministre des Finances du 29 avril 2022 consacre une réduction des valeurs imposables des produits pétroliers, dont les corollaires sont la baisse des tarifs douaniers à payer par les importateurs et le soutien à la subvention colossale de l’État, qui permet d’éviter une augmentation des prix des produits pétroliers à la pompe. Officiellement, cette subvention a atteint une enveloppe record de près 700 milliards de FCFA en 2022 pour les produits blancs (super, gasoil et pétrole lampant) et 75 milliards de FCFA pour le gaz domestique.