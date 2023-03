Tour cycliste 2023 : le parcours dévoilé

C’est officiel ! Le Tour cycliste international du Cameroun se déroulera du 31 mai au 17 juin 2023 et comportera 10 étapes. Les coureurs parcourront 6 des 10 régions du pays, soit un

total de plus de l200 km. La fédération camerounaise de cyclisme (Fecacyclisme) a rendu public ce jeudi, le programme de la compétition.

Le premier coup de pédale de cette 19e édition du Tour cycliste sera donné dans la région du Nord entre Figuil et Garoua (96 km) après une dizaine d’années d’absence. La 2ème étape aura lieu le 1er juin 2023 à Garoua (un critérium 124 km), la 3ème le 03juin 2023 entre Pouma et Kribi (145 km), la 4ème le 04 juin 2023 entre Kribi et Douala (178 km), la 5ème le 05 Juin 2023 à Douala (un critérium 123,3 km ).



La 6ème étape se tiendra le 6 juin 2023 entre Douala-Buéa et Limbé ( 100 km), la 7ème étape le 07juin 2023 entre Loum et Dschang (112 km), la 8ème étape le 08 juin 2023 entre Dschang-Bafoussam et Bangangté (102 km), la 09 èmne étape le 10 juin 2023 entre Bangangté et Bafia (124 km) et enfin la 10ème et dernière étape le 11 juin 2023 entre Bafia et Yaoundé (122 km).

« Il est à noter que l’accueil des délégations et équipes invitées se fera les 27, 28 et 29 mai 2023 et la cérémonie de présentation des équipes aura lieu le 30 Mai 2023 à la place

des fêtes de Roumdé Adjia », informe la Fécacyclisme dans son communiqué.