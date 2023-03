Extrême-Nord : plus de 150 millions distribués aux agro-producteurs

Cette enveloppe leur a été remise dans le cadre programme d’Amélioration de la compétitivité des exploitations familiales agropastorales (ACEFA).

150,79 millions de FCFA. C’est le montant distribué à 44 organisations de producteurs agropastoraux le 8 mars à Maroua par le coordonnateur national d’Acefa, Moumini Bouba. Les bénéficiaires sont des éleveurs et agriculteurs des départements du Mayo-Kani, Mayo-Danay et Logone et Chari.

L’objectif visé par ce financement du Contrat de désendettement et de développement (C2D) de 3e génération est de promouvoir l’entrepreneuriat agricole et augmenter la production et la transformation dans les filières.

Le 13 février dernier, 126 millions de FCFA ont été distribués aux producteurs de la région du Centre dans le cadre de de l’Acefa. Au cours de la cérémonie de distribution des chèques, 30 organisations de producteurs ont reçu des enveloppes entre 500 000 et 30 millions de FCFA.

ACEFA est l’un des trois programmes financés dans le cadre du Contrat de désendettement et de développement (C2D) du Cameroun. Il s’inscrit dans un contexte de dégradation de l’accès aux services socio-économiques de base en milieu rural suite à la crise économique des années 1985-1995.