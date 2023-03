Santé : près de 50% des cas de tuberculose ne sont pas notifiés

Les autorités en charge du programme national de lutte contre cette maladie ont pris l’engagement de combler le gap, lors d’une réunion à Yaoundé.

La réunion de validation du plan stratégique national (PSN 2023-2026) du programme national de lutte contre la tuberculose (PNLT) s’est tenue il y a quelques jours à Yaoundé. L’une de principales recommandations de cette assise est de « combler le gap des 50% de sous notification des cas de tuberculose ».

Élaboré en 2019, le précédent PSN 2020-2024 avait pour préoccupation majeure la problématique de la sous-notification des cas à travers des stratégies telles que : l’extension de l’offre de diagnostic via la création des centres de diagnostic et de traitement (CDT), l’intensification de la recherche active des cas de tuberculose et leur mise sous traitement.

Réduire de 75% la mortalité de la tuberculose

Pour autant, malgré leurs pertinences, celles-ci n’ont pas permis d’atteindre les résultats escomptés dans la mesure où la proportion des cas manquants avoisinent les 50%. « Il faudra donc combler le gap des 50% restants pour mettre définitivement un terme à la tuberculose d’ici 2030, suivant les objectifs de la stratégie nationale « End TB», souligne le ministère de la santé publique.

L’occasion a été donnée d’échanger sur le travail abattu à mi-parcours et de se projeter sur les activités à mener en 2024, 2025 et 2026. Réduire de 50% l’incidence et 75% la mortalité de la tuberculose au Cameroun d’ici 2025 par rapport à 2015.