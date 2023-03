Justice : un militant du MRC libéré après avoir été condamné

Condamné à 5 ans de prison en première instance, un militant du parti de Maurice Kamto a été libéré en appel.

Alexis Kessouo Mbevo est libre. Selon Stop Blablacam, ce militant du MRC a retrouvé la liberté après plus de deux années de détention à la prison de Kondengui à Yaoundé. Ce partisan de Maurice Kamto a été déclaré non coupable de « révolution, rébellion, attroupement et manifestation publique ». La décision a été rendue en appel, ce 16 mars 2023, informe le média. Pourtant, l’année dernière, il avait écopé de 5 ans d’emprisonnement en première instance, au Tribunal militaire.

La relaxe de sieur Alexis Kessouo Mbevo pour faits non établis est une grande victoire pour le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Le parti s’active depuis plusieurs mois afin d’obtenir la libération de 62 de ses militants arrêtés après les marches interdites de 2020 et condamnés en première instance par le Tribunal militaire. Le cas Alexis Kessouo Mbevo est la première victoire du collectif d’avocat dirigé par Me Sylvain Souop.

« Le collectif Sylvain Souop se félicite de cette décision. Il entend s’en prévaloir devant toutes instances juridictionnelles ou non en vue de poursuivre la quête de libération des 61 autres encore privés de leur liberté », a indiqué à Stop Blablacam, Me Hippolyte Meli. Ce dernier coordonne les activités de ce collectif. Ce groupe d’avocats s’est montré très déterminé au moment de débuter le procès en appel dans une juridiction civile. Car ceux-ci ont toujours récusé le Tribunal militaire en arguant que des civils ne peuvent pas être jugés par des magistrats militaires.