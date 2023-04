Sam Sévérin Ango : “ce n’est pas facile d’être dans l’opposition”

Dans une interview accordée à Naja Tv, Sam Séverin Ango, donne les raisons qui l’ont poussé à rejoindre les rangs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC).



L’ancien militant du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC), assure avoir trouvé « simplement une bonne organisation en interne » du parti au pouvoir. “Je reconnais que ce n’est pas facile d’être dans l’opposition quand on est dans un pays comme le nôtre parce qu’en face, vous avez une équipe qui est féroce, qui est bien en place. C’est d’abord cela qui moi, me fascine en interne. Quand je me suis rapproché, j’ai bien pu observer qu’il y avait de la discipline. Parce que ça commence par là, on ne peut pas faire les choses dans le désordre », a déclaré Sam Severin Ango.



Le néo-militant du parti de Paul Biya s’étonne de la frénésie autour de son adhésion officielle le 24 mars dernier à Ebolowa. « La ferveur à laquelle vous avez assisté est aussi l’émanation du grand étonnement. Parce que jusqu’ici, je ne sais pas pourquoi est-ce que pour les gens ça a constitué une surprise générale de me voir entrer et arborer fièrement désormais la tenue du RDPC”, a-t-il confié à la chaîne de télé.