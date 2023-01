Réseaux sociaux : le gouvernement veut recruter 1000 e-volontaires

Le ministre de la Jeunesse et de l’Education civique (Minjec) Mounouna Foutsou, a lancé un appel à candidatures à travers un communiqué signé le 16 janvier 2023.

Mille e-volontaires « patriotes des réseaux sociaux ». C’est le nombre de jeunes que le gouvernement veut recruter pour une campagne d’éducation civique sur les plateformes digitales.

L’objectif de cette campagne est de « promouvoir des comportements civiques et patriotiques dans les réseaux sociaux ainsi que la lutte contre la dépravation des mœurs et la propagation des fake news et des discours haineux dans les réseaux sociaux et sur Internet. », apprend-on du communiqué du Minjec.

Les candidats retenus seront appelés entre autres à la » participabon en ligne aux rencontres de Rearmement Moral, Civique et Entrepreneurial (REAMORCE) sur les plateforrnes dédiées notamment www.e-reamorce.cm– la participation en ligne à la formation sur l’adoption de bons comportements, de bonnes attitudes et promotion du vivre ensemble harmonieux– la propagation ( partage) dans les réseaux sociaux des messages sur l’adoption de comportements civiques et patriotiques ainsi que des informations sur projets et programmes d’insertion socio-économique jeunes et opportunités gouvernementales pertinentes en faveur des jeunes;– la lutte contre les fake news et les discours haineux dans les réseaux sociaux ;– la diffusion des astuces de Iutte contre la cybercriminalité notamment le cyber-harcèlement et la cyber-prostitution ;– l’exécution des instructions des encadreurs de la e-campagne. »