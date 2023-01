Yaoundé : ouverture d’un forum sur la gouvernance minière

Le forum sur la gouvernance minière s’est ouvert ce jeudi 18 janvier à Yaoundé sous la thématique « Exploitation minière artisanale et à petite échelle: opportunités et défis pour le développement local».

Pendant trois jours, les assises seront basées sur » l’ état des lieux de l’informalité/formalisation l’exploitation minière artisanale et à petite échelle dans le bassin du Congo ; identifier les contraintes et les leviers à la formalisation et/ou à la professionnalisation de la mine artisanale et à petite échelle et réfléchir sur les stratégies d’optimisation de l’Emape. », informe les organisateurs.

La rencontre se tient dans le cadre de la phase 2 du Projet Mines-Environnement-Santé et Société phase 2 (ProMESS 2) avec l’appui financier de l’Union Européenne (UE). Pour rappel, l’institution accompagne le gouvernement et des acteurs de la société civile dans leurs efforts d’amélioration de la gouvernance dans le domaine de l’exploitation minière au Cameroun.

Quelles solutions pour améliorer la gouvernance minière au #Cameroun ?

La question est au centre d’un forum ouvert ce 18/01 à Yaoundé.

Pendant 3 jours, il est question d'échanger sur les défis et opportunités de l’exploitation minière artisanale et à petite échelle…🇨🇲🇪🇺 pic.twitter.com/MXy9JQf9vU — L'Union européenne au Cameroun (@UEauCameroun) January 19, 2023