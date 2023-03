Pr Jean Paul Engbang: «Beaucoup de personnes qui souffrent du cancer viennent à l’hôpital tard »

Le Chirurgien cancérologue analyse la hausse inquiétante, et donne des conseils sur le cancer qui, dépisté assez tôt, peut se soigner.

En une décennie, le nombre de personnes atteintes de cancers a presque doublé au Cameroun. « Les cancers sont en réelle augmentation, si on compare le nombre de patients reçus. Certains types de cancers sont particulièrement en hausse, notamment le cancer du foie », informe le Pr Jean Paul Engbang dans une interview accordée à l’hôpital Laquinitinie de Douala.

Selon le chirurgien cancérologue, les cancers touchent de plus en plus de jeunes. « L’âge moyen du cancer du sein chez les patients est de 46 ans, or, notre plus jeune malade à 16 ans », souligne-t-il. Le spécialiste regrette le fait que beaucoup de patients viennent à l’hôpital tardivement. « La majorité des patients viennent à l’hôpital au 3ère ou au 4ème stade de la maladie ; lorsqu’on ne peut plus parler de guérison ».

On soigne très bien beaucoup de cancers. Le cancer des ovaires est I’un des plus dangereux mais, il se soigne. J’ai deux ou trois patients

qui sont à leur 10ème année de suivi depuis qu’on prend leur cancer en charge. Elles ont été

soignées dès la première année. Elles ont fait tout ce qu’on leur a demandé. Et elles seront

bientôt déclarées guéries. Selon les statistiques, en Afrique, à peine 39% de malades du cancer de l’ovaire atteignent 5 ans.

On soigne et guéri beaucoup de cancers. Il faut juste aller à l’hôpital tôt et bien suivre son traitement.