Paul Biya a reçu le Président Mahamat Idriss Deby Itno

A la veille de la tenue de la 15ème session de la conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC), le Président de la République, S.E. Paul BIYA, s’est entretenu en tête-à-tête au palais de l’Unité, en fin de journée du jeudi 15 mars 2023, avec son homologue, le Général Mahamat Idriss Deby Itno, Président de Transition, Président de la République, Chef de l’Etat du Tchad.

Pendant une quarantaine de minutes, le Chef de l’Etat et son hôte ont échangé sur les sujets d’intérêt commun. En l’absence de déclaration officielle, il s’avère que le Président tchadien est venu s’abreuver à la riche expérience et à la sagesse du Président Paul BIYA pour assumer avec bonheur la charge présidentielle.

Etant donné que les deux pays expérimentent les défis sécuritaires, économiques et culturels communs, l’expression apaisée du dirigeant tchadien au sortir du palais de l’Unité démontre la convergence de vues qui s’est dégagée et le soutien du Président Paul BIYA à consolider les relations anciennes de bon voisinage et de fraternité avec Idriss Deby Itno et le Tchad.