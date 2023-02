PDVIR : le Mindcaf va recevoir deux drones de topographie et de cartographie

Ces engins seront officiellement rétrocédés au ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières (Mincaf) ce jeudi 9 février par le ministère de l’Habitat et du Développement Urbain (MINHDU) qui les a récemment acquis.

L’exécution du Projet de Développement des Villes Inclusives et Résilientes (PDVIR) va être booster avec l’obtention de deux drones pour la réalisation de levées topographique et cartographique. « Il s’agit de deux drones équipés de caméra haute définition et capteur thermique, fournis avec un ensemble de matériels d’exploitation, dont un ordinateur portable, un ordinateur de bureau, un serveur, deux disques durs et des logiciels de traitement automatisé de données », informe le Minhdu.

L’usage de ces drones rentre dans le cadre de la phase 1 du PDVIR intitulée : « Renforcement des capacités pour une gestion urbaine inclusive et résiliente ». Cette composante a pour but de fournir une assistance technique aux Collectivités Territoriales Décentralisées ciblées et aux ministères compétents pour appuyer le processus de décentralisation et améliorer la prestation de services urbains et la reddition de comptes.

Pour rappel, le PDVIR est mis en œuvre par le ministère de l’habitat avec l’appui

financier de la Banque mondiale. Le projet est présent dans sept villes du pays (Yaoundé, Douala, Batouri, Ngaoundéré, Maroua, Kousséri et Kumba). Sa réalisation va coûter au total 93 milliards de FCFA. Ces financements serviront principalement à améliorer les conditions de vie des

populations dans les quartiers sous-équipés, à travers la construction des voiries

structurantes, drains et équipements socio-collectifs de proximité. A terme, il est

attendu des retombées positives pour près de 700 000 bénéficiaires directs dont les

conditions de vie seront améliorées, grâce au PDVIR.