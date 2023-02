Martinez Zogo : ses ayants droit alertent contre des imposteurs

La médiatisation du décès de Martinez Zogo aurait suscité des appétits. Dans un communiqué signé le 7 février, ses ayants droit mettent en gardent l’opinion publique contre certains membres de la famille du défunt journaliste.

« (…) sa demi sœur prénommée Crescence MOUGOU et un certain oncle maternel alias François BESSALA TSALA ont entamé des démarches pour collecter de l’argent et des dons en vue de l’organisation des obsèques de Feu Martinez ZOGO dont les enquêtes sur son odieux assassinat ne sont qu’à leur phase préliminaire », informe les ayants droit du présentateur de l’émission « Embouteillage ».

On apprend dans la déclaration de ces derniers que « ces imposteurs » se seraient rendus hier mardi à la morgue de l’Hôpital Central de Yaoundé « pour profaner la dépouille de Feu Martinez ZOGO » et « déposer une plainte pour assassinat par un mineur qui n’a pas la capacité juridique ». Au regarde des procédures entamées par « ces imposteurs », les ayants-droits de Martinez Zogo déclarent n’avoir jamais mandaté ces deux personnes suscitées à « agir en leur lieu et place ».

Martinez Zogo