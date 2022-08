 Maurice Kamto : «Je ne laisserai personne détruire le MRC»

Après plusieurs années d’acharnement du régime en place à l’encontre de son parti, Maurice Kamto a renoué ce samedi avec les meetings politiques à Bafoussam. Face aux répressions subies, le patron de la principale formation politique promet défendre à jamais son parti.

«Depuis plus de deux ans, ce parti (le RDPC ndlr) n’a pas digéré la pilule de notre boycott dont l’approbation populaire a montré l’étendue de l’illégitimité de leurs élus. C’est pourquoi il essaye de susciter dans nos rangs quelques individus sans foi ni loi qui s’agitent dans tous les sens, profèrent des menaces, déversent des torrents d’injures. Je puis vous assurer mes chers amis, je supporterai toutes les insultes comme je le fais depuis dix ans. Mais je ne laisserai au grand jamais personne détruire le MRC. Ce parti est le patrimoine de tous ses militants mais il est devenu bien plus que cela. Il est devenu un patrimoine politique national. », a déclaré Maurice Kamto à Bafoussam.

« On peut essayer de cacher le soleil mai on ne peut pas l’éteindre. On peut voler une victoire mais on ne volera pas la promesse; celle que je vous ai annoncée lors de la campagne pour le scrutin présidentiel de 2018 et dont je n’étais qu’un messager ».

Maurice Kamto, président national du Mrc