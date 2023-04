Les demandes de visas à destination du Cameroun désormais exclusivement en ligne

Le ministre des Relations extérieures (Minrex), Lejeune Mbella Mbella a annoncé cette réforme sur le visa dans un communiqué signé le 6 avril 2023.

À partir du 30 avril prochain, les demandes de visas à destination du Cameroun se feront exclusivement en ligne « à partir de la plateforme www.evisacam.cm », informe le ministre Lejeune Mbella Mbella. Cette réforme, souligne le Minrex, « vise la transformation numérique de l’appareil diplomatique du Cameroun. Le e-visa en constitue la première étape ».

Pour rappel, le 10 janvier 1997, lors d’une session de l’assemblée nationale, les députés ont voté une loi sur l’octroi de visa électronique. Paul Biya l’a déposé sur sa table. Il l’a dépoussiéré le jeudi, 2 mars 2023. La majorité des pays du monde entier profite déjà d’une telle structure et l’on n’est pas obligé de se bousculer aux portillons des ambassades pour obtenir ce laisser-passer.

A titre d’exemple, si vous vivez en Alaska et désirez-vous rendre en Côte d’Ivoire, nul besoin de faire six heures de vol jusqu’à Washington pour appliquer pour le visa. À partir du site web de l’ambassade de ce pays aux USA, dans le confort de votre salon, vous faites ce qu’il faut et quelques heures plus tard, vous imprimez votre visa électronique.