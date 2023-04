Extrême-Nord : de nouveaux incendies détruisent des dizaines de maisons

Les incendies continuent de dicter leurs lois d’été à l’Extrême-Nord. Les localités de Kassa dans le département du Mayo Sava et Koza dans le Mayo Tsanaga ont été frappés par les flammes en l’espace de deux jours.

Dans l’après-midi du 5 avril, un incendie s’est déclaré dans la localité de Kassa. Selon le bilan dressé par Humanity Purpose, 14 maisons sont parties en fumées. Le meme triste sort a été réservé à la commune de Koza où 12 maisons ont été incendiées, ainsi que des denrées, des vêtements et autres biens détruits, dans la mi-journée du 6 avril.

La région du Sahel est durement touchée par le changement climatique. Selon l’ONU, les températures augmentent 1,5 fois plus vite que la moyenne mondiale. De fortes températures qui entraînent régulièrement des feux de brousse. Le mois dernier, des centaines de maisons ont été brûlées par des incendies.

Dans les régions du Nord et de l’Extrême-Nord, comme d’ailleurs dans toute la zone soudano-sahélienne, ces perturbations de manière générale sont ressenties de plusieurs manières : la température moyenne de surface a augmenté de 3 à 4°celsus en Afrique, 1,5 fois plus que la moyenne mondiale : il fait de plus en plus chaud ; nous assistons à des perturbations au niveau thermiques parce que les périodes de froid sont souvent décalées ou se prolongent anormalement : souvent le froid et le brouillard commencent en février au lieu de décembre. Dans le même sillage, les pluies sont incertaines et mal reparties : débuts tardifs ou précoces, trous pluviométriques, abondances ou insuffisances, fin de saison tardif ou précoce ; ce qui perturbe le cycle des cultures. Des fois, nous assistons à l’augmentation des précipitations causant des inondations comme c’est le cas cette année et des poches de sécheresses inexpliquées.

DR. NATALI KOSSOUMNA LIBA’A. Chargé de cours au département de Géographie de l’université de Maroua