Le Minfi signe un arrêté portant classification par catégorie des entreprises publiques

Dans un arrêt signé mardi, le ministre des Finances (Minfi) Louis Paul Motaze a classé par catégorie, les entreprises publiques au Cameroun pour une durée de trois ans.

Pour la gouverne de tous, à compter du 3 janvier 2023, les entreprises publiques au Cameroun sont classées en cinq catégories. L’arrêté ministériel signé par Louis Paul Motaze résulte des dispositions de l’article 11 du décret n°2019/321 du 19 juin 2019 fixant les catégories des entreprises publiques, la rémunération, les indemnités et les avantages de leurs dirigeants.

A cet effet, dans les entreprises publiques de première catégorie, sont regroupées la Camtel, la sodecoton, la Sonara et la SNH. La deuxième catégorie regroupe la CDC, Amical, le PAD et la Sonatel. Dans la troisième catégorie, on retrouve la Camwater, EDC, le PAK, l’ADC et la SCDP.