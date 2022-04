Guinness Super League: les stades retenus pour la saison 2022 dévoilés

La Ligue du football féminin a rendu public ce lundi 11 avril la liste des stades qui vin abriter les rencontres de la Guinness Super League pour le compte de la saison 2022.

Pour l’occasion, six stades ont été retenus. Il s’agit du stade de Ngoa-Ekelle et celui de l’annexe 1 Omnisports à Yaoundé. A Douala, la Ligue a jeté son dévolu sur le stade Annexe de Bependa. Le Young Sport Acedemy stadium et le stade municipal de Nko’o vos sont retenus respectivement dans les villes de Bamenda et Ebolowa. Pour finir, Guider va abriter les matches au stade municipal.

Le coup d’envoi de la saison sportive 2022 de la Guinness Super League se tiendra le 16 avril prochain au stade de Ngoa Ekelle de Yaoundé. En plus, le sponsor officiel de la compétition et la Fédération Camerounaise de Football va accorder une prime de 100 000 FCFA à chaque joueuse par mois.

Par ailleurs, chaque saison les clubs du Grand Sud percevront un soutien financier de 9 millions de FCFA contre 9,5 millions de FCFA pour les Clubs des régions éloignées.