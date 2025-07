Présidentielles 2025 : l’élection fixée au 12 octobre par décret dit de Paul Biya

Personne ne l’a vu apposer sa signature au bas d’un document publié par sa garde rapprochée. Contrairement aux États-Unis et d’autres pays, la transparence n’est pas la chose la plus sacrée au Cameroun. Âgé de 92 ans, le président camerounais Paul Biya vivrait en totale réclusion. C’est ce qu’a affirmé Issa Tchiroma Bakary qui a été ministre de Paul Biya durant 16 ans. Mais ce vendredi, on a eu un signe de vitalité du Président de la République du Cameroun. Avant qu’il ne soit minuit moins une, un document portant sa signature a officiellement convoqué le corps électoral en vue de la prochaine élection, les présidentielles 2025. Le scrutin se tiendra le 12 octobre, comme le confirme le décret qui porte la signature du Chef de l’État. Cette date s’inscrit dans la continuité des précédentes élections, la dernière ayant eu lieu le 7 octobre 2018.

Calendrier électoral des Présidentielles 2025

Conformément au planning publié par Elecam, l’organisme en charge des élections, les candidats aux présidentielles 2025 ont jusqu’au 21 juillet pour déposer leur dossier. La liste définitive des candidats retenus sera dévoilée au plus tard le 11 août. Conformément à la constitution, la campagne électorale s’étendra du 27 septembre au 11 octobre.

L’opposition en mouvement

Plusieurs figures de l’opposition ont déjà annoncé leur intention de se présenter. Parmi elles, Maurice Kamto, Joshua Osih, Akere Muna, Serge Espoir Matomba, Cabral Libii, Issa Tchiroma Bakary et Bello Bouba Maïgari. Cependant, des négociations sont toujours en cours pour former une ou plusieurs coalitions. Ce qui est certain est que plusieurs pourraient finalement renoncer à leur candidature.

Du côté du pouvoir, Paul Biya n’a pas encore officialisé sa candidature, laissant ses proches s’exprimer en son nom, parfois de manière discordante. Mais il ne fait aucun doute, sinon le RDPC ne pourra présenter de candidat. La question est de savoir par quel moyen Paul Biya, le plus vieux dirigeant du monde, va annoncer se porter candidat.

