Basket-Ball: victoire du Cameroun à la Coupe du Monde U19

L’équipe camerounaise de basket-ball U19 a marqué l’histoire en remportant une victoire éclatante contre la République Dominicaine lors de la Coupe du Monde U19. En plus, ce fut par une remontada improbable. Ce succès, le premier du Cameroun dans ce tournoi international, a suscité une immense joie. Les jeunes joueurs, portés par un talent exceptionnel et une détermination sans faille, ont démontré que malgré la decrepitude du sport au Cameroun, ils gardent le hemlè.



Cette victoire intervient dans un contexte de crises multiples, offrant une lueur d’espoir à une jeunesse confrontée à des défis économiques et sociaux.

Dans un match de classement haletant face à la République Dominicaine, les jeunes Lions se sont imposés 86 à 84. Ils écrivent ainsi une page d’histoire. C’est la toute première victoire du Cameroun dans une Coupe du Monde U19.

Le basket-ball et les jeunes lions inspirés

Et pourtant, tout semblait perdu. Menés de 10, puis 16, puis 18 points, les poulains de Steve Tchiengang ont su puiser dans leur orgueil patriotique pour revenir dans la course. À la mi-temps, l’écart était encore de 14 unités. Mais le Cameroun n’a pas flanché. Le troisième quart-temps, remporté 20-15, a été le point de bascule. Grâce à un Wilf Kingue inspiré (18 points, 8 passes décisives), et un Noé Bom solide sur tous les fronts (18 points, 4 rebonds), les Lionceaux se sont remis dans le match.

Et c’est dans un dernier quart d’anthologie (34-23) que Ronny Ewanke, héros du soir, a pris les choses en main. Avec 18 points et 11 rebonds, dont 9 points consécutifs dans les dernières minutes, il a porté l’équipe à bout de bras pour arracher cette victoire libératrice. Mention spéciale aussi à Amadou Sein, qui a confirmé son statut de meilleur rebondeur du tournoi avec 14 prises et une défense impénétrable dans la raquette.

Cette victoire évite au Cameroun la dernière place de la compétition : au pire 14e sur 16, au mieux 13e s’ils battent demain le vainqueur du duel Chine/Jordanie. Un résultat qui prouve que le sport camerounais, même malmené, peut toujours se relever avec fierté et honneur.



