Grève des enseignants : de nouvelles mesures instruites par Paul Biya

Dans une correspondance signée le 9 mars par le secrétaire général à la présidence de la République et adressée au secrétaire général des services du Premier Ministre, Paul Biya instruit de nouvelles mesures relatives aux revendications des enseignants.

Après avoir ordonné le décaissement de 2,7 milliards de FCFA pour solder une dette due aux enseignants, Paul Biya prend des décisions pour résoudre le problème des enseignants camerounais en grève depuis le 21 février dernier. Ainsi, le chef de l’Etat demande au ministre des Finances de procéder « au paiement à partir du mois de mars 2022, du complément salarial mensuel à verser aux enseignants (titulaires ou non du décret d’intégration) qui ne perçoivent actuellement que les 2/3 de leur salaire, de l’indemnité de non logement due aux enseignants qui n’en perçoivent pas. », lit-on dans la correspondance.

En plus, le Président de la République appelle le Minfi à « apurer à partir du mois de mai 2022, et de manière progressive en tenant compte de l’antériorité de promotion des rappels relatifs à l’indemnité de non logement et au complément salarial due aux enseignants. De procéder aux paiements échelonnés à partir du mois de juin 2022, des rappels relatifs aux avancements et aux reclassements des enseignants. »

Sur le plan administratif, Paul Biya demande au ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative de systématiser la constitution des dossiers d’intégration des enseignants avant la fin de leur formation. Par ailleurs, le chef de l’État demande aux ministres en charge de l’éducation de poursuivre le dialogue avec les syndicats des enseignants dans le but de trouver des solutions durables.