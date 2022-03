Volleyball: Laetitia Moma Bassoko prend sa retraite internationale

La triple championne d’Afrique a annoncé son départ à la retraite de l’équipe nationale hier 9 mars via son compte Facebook.

C’est une nouvelle grosse perte pour l’équipe nationale dame de volleyball. Après la capitaine Christelle Tchoudjang Nana, c’est au tour de Laetitia Moma Bassoko de prendre sa retraite. « Après près de dix années en sélection et avec plusieurs titres collectifs et distinctions individuelles, dix années de hauts et de bas, de joie et de pleurs, je pense que le moment est arrivé pour moi de me retirer de la scène internationale. », a-t-elle annoncé.

A seulement 29 ans, la volleyeuse fait part d’ une lassitude physique à la suite des années de compétitions à répétition. Mais, éprouve quelques regrets » sur le plan collectif, j’ai le sentiment que nous aurions pu encore réaliser de très grandes choses avec un peu plus de sagesse et de maturité. »

En équipe nationale, Laetitia Moma Bassoko est sacrée meilleure joueuse de la CAN de volleyball 2019. Avec ses coeequipières camerounaises, elle a participé au championnat du monde 2014. Et aux Jeux olympiques 2016 à Rio de Janeiro au Brésil.

Évoluant au Gs Caltex Séoul, Lætitia Moma Bassoko a récemment été sacrée meilleure volleyeuse au championnat de Corée. Elle y a enregistré 685 points au 4e tour dudit championnat.