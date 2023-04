Eau potable : des investisseurs britanniques vont financer des projets

Le partenariat a été scellé entre le Directeur général de la Camwater, Blaise Moussa et le Président du Commonwealth Enterprise and Investment Council(CWEIC), Lord Jonathan Peter Marland. Si le contenu de cet accord n’est pas révélé, il rentre dans le cadre de la coopération et de la recherche des financements de la Camwater, bras séculier du gouvernement camerounais dans le secteur de la production, de la distribution et de la commerciale de l’eau potable.

D’après la Camwater, Blaise Moussa a présenté au Président du CWEIC et sa délégation d’hommes d’affaires britanniques, son document de chevet. Il s’agit du Programme prioritaire quinquennal d’investissement (PPQI). Il est question pour le DG de la Camwater de ramener les investisseurs les plus crédibles pour financer les projets de production d’eau, afin de permettre au plus grand nombre d’avoir accès à l’eau potable en qualité et en quantité.

🛑🛑🛑 FLASH NEWS CAMWATER : Un partenariat CAMWATER – CWEIC



Ce 11 Avril 2023 à l'Hôtel HILTON de Yaoundé, la CAMWATER et le Commonwealth Enterprise and Investment Council(CWEIC) ont signé un contrat de partenariat stratégique sous les auspices du Gouvernement de la République. pic.twitter.com/Wh3m9H75PE — CAMWATER (@CameroonWater) April 11, 2023

Dans la suite des discussions entre les deux parties, il est prévu un tête-à-tête à Douala ce 12 avril 2023. La Camwater entend tirer le meilleur profit de ce cadre de coopération avec la partie britannique. Rappelons que le rôle du CWEIC est d’utiliser son pouvoir de mobilisation et le réseau de confiance du Commonwealth pour stimuler le commerce et l’investissement. La dernière visite officielle du Président de la CWEIC au Cameroun date d’octobre 2022.