Coupe de la CAF : Coton Sport hérite d’un groupe relevé

Le club champion du Cameroun en titre Coton Sport, n’a pas été gâté par le tirage au sort de la phase de groupes de la Coupe de la Confédération Africaine de Football (CAF).

Le tirage au sort de la phase de groupes de la Coupe de la CAF a rendu son verdict ce mardi. Seul représentant camerounais encore en course, Coton Sport de Garoua est logé dans un groupe C relevé. Les Contonculteurs héritent des Egyptiens d’Al Masry, des champions du Congo, As Otoho. Et du TP Mazembe, vainqueur de plusieurs trophées africains.

Malgré la qualité des adversaires qui attendent son équipe, Aboubakar Souleymanou reste confiant. « A ce niveau de la compétition, il faut s’attendre à des adversaires de taille. Nous sommes justement tombés sur des os durs. On connaît Al Masry, Tout Puissant Mazembe et Otoho du Congo. C’est des grandes équipes », a avoué l’entraîneur camerounais à Canal 2 International.

« Nous sommes comme par le passé le Petit Poucet du groupe. Mais nous n’allons pas vendre notre peau moins chère. Notre objectif c’est d’aller le plus loin possible. Et pourquoi pas faire mieux que la saison dernière ? Ça ne sera pas facile ce qui est sûre », a-t-il indiqué. La première journée de cette phase finale est prévue le 13 février prochain.

Junior Z.