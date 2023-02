Commission mémoire : le choix de Blick Bassy fait polémique

Le chanteur camerounais Blick Bassy a été nommé le président français Emmanuel Macron pour codiriger la « commission mémoire », chargée de travailler sur l’action de la France pendant la guerre d’indépendance au Cameroun.

Depuis l’annonce de cette nouvelle, des voix s’élèvent au Cameroun pour critiquer le choix porter sur Blick Bassy par le chef de l’État français. Pour beaucoup, la nomination du chanteur est une insulte aux historiens camerounais.

A la suite de cette polémique, le chanteur sort de sa réserve et répond à ses détracteurs. » (…) à tous ceux et celles qui s’indignent, je voudrais vous dire que je vous aime autant que ceux qui approuvent et vous demandent de juger ma participation à cette commission quand le rapport sera rendu ».

Dans sa déclaration publiée ce vendredi, Black Bassy dit être » très heureux » et « honoré » de co-présider cette commission au côté le l’historique française Karine Ramondy. « Je m’occuperai de la partie culturelle et artistique et Karine Ramondy de la partie scientifique et historique accompagnée d’historiens Camerounais et Français » informe le chanteur.