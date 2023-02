Urgent : explosion durant la Course de l’espoir à Buea

Un certain nombre de personnes auraient été blessées lorsqu’un engin explosif improvisé (EEI) a été déclenché par des individus non identifiés dans la zone de Biaka Junction à Buea pendant la course de l’espoir.

L’engin qui a explosé tôt ce matin, quelques minutes seulement après le coup d’envoi de la Course de l’Espoir du Mont Cameroun, a semé la peur chez les spectateurs et les amoureux de la course de l’espoir.

Heureusement, aucune perte en vies humaines n’a été enregistrée. La course se poursuit. Nous y reviendrons !!!