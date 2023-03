Bafoussam : ouverture d’un forum sur le développement

La cérémonie d’ouverture a été présidée ce mardi par le ministre de la descentealisation et du développement local (Minddevel), Georges Elanga Obam.

Le premier forum sur le développement de Bafoussam s’est ouvert ce 7 mars et court jusqu’au 10 mars prochain. Le Thème retenu est : “Diasporas et développement : comment intégrer les dynamiques des territoires à l’aune de la décentralisation

L’objectif principal de ce forum est de booster et d’optimiser la contribution de la diaspora dans le développement socio-économique de Bafoussam pour en faire un pôle majeur du développement du Cameroun. “Fort de leurs compétences et expertises acquises, leurs idées, leurs précieux contacts et très souvent leur puissance financière, ces migrants

contribuent de façon significative à relever les défis de l’avenir dans leur pays d’origine, constituant ainsi pour ces derniers un atout important pour leur développement socio-économique notamment”, souligne la communauté urbaine de Bafoussan qui organise cet événement.



Il convient de noter que la Bafoussam a été érigée en Communauté Urbaine en 2008. Elle a une superficie de 401,4 Km² et compte trois communes d’arrondissement. Ses défis majeurs sont: la maitrise de la croissance démographique et de l’urbanisation, la réorganisation et l’aménagement des espaces marchands, la constitution de réserves foncières communautaires, la construction d’équipements socio collectifs, la collecte et la valorisation des déchets, ainsi que la résilience face aux risques de catastrophes.