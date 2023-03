Contrebande : plus de 1600 L de carburant saisis à Yaoundé et ses environs

C’est le résultat d’une opération menée du 28 février au 2 mars dernier par une équipe constituée des brigadiers du ministère de l’eau et de l’énergie (Minee) et des éléments des forces de sécurité dans la capitale et les villes environnantes.



Le ministère en charge de l’énergie ne baisse pas les bras dans sa lutte contre la fraude et la vente illice des produits pétroliers. Durant trois jours de traque (du 28 février au 2 mars 2023), 1 665 litres de carburant tous produits confondus ont été saisis dans la ville de Yaounet ses environs.

“La caravane s’est ébranlée tour à tour aux alentours des brasseries, du garage touristique, Échangeur d’Obala et le camps camion à Olembé où les inspecteurs ont relu coins et recoins de ces quartiers où les points jadis réputés de vente illicite et contrebande des produits pétroliers, présentent fière allure. La plupart des contrebandiers ont abandonné cette mauvaise activité pour se reconvertir à une autre activité moins stressante”, informe le Minee.



Quelques récidivistes ont été interpellés au camps camion d’Olembé. Leurs bidons contenant les produits pétroliers ont été saisis et acheminés à la Société camerounaise de dépôt pétroliers (SCDP).

La fraude des produits pétroliers demeure une préoccupation majeure du Ministre de l’Eau et de l’Energie. À cet effet, il a instruit à la Direction en charge de ce secteur de multiplier les opérations de lutte afin de réduire à sa plus simple expression ce phénomène. Vue les multiples descentes inopinées que font sur le terrain, les Brigadiers de son département ministériel, force est de constater que les actions d'assainissement et d'épuration entreprises par le MINEE font leur petit bonhomme de chemin et sont loin de s'arrêter.

Pour rappel, le 7 octobre 2022, les Opérations ponctuelles d’urgence(OPU) et les Opérations coups de poings(OCP) menées sur le terrain par le Minee avaient flairé le gros coup à Tongo Gadima, une localité de la région de l’Est du pays. 12 060 litres de carburant frelatés avaient été saisis.