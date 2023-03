Amougou Belinga veut-il vendre sa télévision Télé Sud?

Plusieurs sources annoncent ce mercredi 22 mars, le mise en vente de la chaîne de télévision Telesud appartenant à Jean Pierre Amougou Belinga dont les studios se trouvent dans le 7e arrondissement de Paris, en France.

En détention provisoire depuis le 4 mars dernier à la prison centrale de Yaoundé pour “complicité avec aide” dans le meurtre du journaliste Martinez Zogo, les affaires ne semblent pas marcher pour le business-man Jean Pierre Amougou Belinga. “Le zomloa des zomloa a finalement décidé de mettre en vente Telesud”, annonce le lanceur d’alerte Boris Bertold ce soir.

“La décision a été prise la semaine dernière et a été annoncée aux employés par la directrice générale: Valery Garecc. (…) Sa mise en détention à Kondengui le 4 mars 2023 semble avoir accéléré sa décision. Désormais TÉLÉ SUD est en vente. Des premiers échanges ont déjà eu lieu avec des investisseurs Arabes sur Paris pour le rachat de la chaîne”, indique le journaliste en exil.

Le 12 février 2021, l’homme d’affaires Amougou Belinga, promoteur du Groupe L’Anecdote constitué, entre autres, de la télévision Vison 4, la radio Satellite FM et de l’hebdomadaire L’Anecdote, s’offrait la chaîne de télévision panafricaine Telesud.

Dans la foulée, on apprenait que cette acquisition avait été conclue au terme d’une audience qui s’est tenue le 11 février 2020 au tribunal de Paris. La Société Vision 4 Télévision SA a ainsi repris les actifs et les droits de la chaîne de télévision panafricaine Telesud. Le coût de la transaction n’avait pas été révélé. Plus de deux ans après son rachat le Camerounais Amougou Belinga, la chaîne, en plus de n’avoir pas pu s’imposer dans le paysage africain ne ferait pas des rentrées financières considérables selon certains observateurs.