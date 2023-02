Affaire Martinez Zogo : Amougou Belinga a passé la nuit au SED

Attenu au Secrétariat d’Etat à la défense (SED) ce matin, le patron de presse aurait été finalement arrêté et conduit pour son audition dans la nuit de jeudi.

Jean Pierre Amougou Belinga est-il dans de sales draps craignant que le mis en cause dans l’affaire de l’assassinat de Martinez Zogo ne prenne la fuite avant son audition de ce matin, l’homme d’affaires a été intercepté à son domicile dans la nuit de jeudi.

La Délégation à la sureté nationale (DGSN) a d’ailleurs instruit de procéder au retrait de son passeport camerounais ainsi du passeport centrafricain doit-il serait en possession. Sous surveillance policière, la décision de le capturer a finalement été donnée. Le PDG de Vision 4 a passé la nuit au SED.

Comme annoncé par Ferdinand Ngoh Ngoh, le Secrétaire général de la Présidence de la République, plusieurs suspects dans le crime de Martinez Zogo ont été arrêtés. Et d’autres restent recherchés. Selon le ministre d’Etat, « Les auditions en cours et les procédures judiciaires qui s’en suivront vont permettre de circonscrire l’implication des uns et des autres et d’établir l’identité de toutes les personnes mêlées à un titre ou à un autre à l’assassinat de Martinez Zogo. »