Handball : la CAN masculine renvoyée

Initialement prévue du 13 au 23 janvier 2022 au Maroc, la compétition se tiendra finalement entre juin et juillet de la même année.

La Coupe d’Afrique des nations seniors de hand-ball aura lieu finalement du 22 juin au 2 juillet 2022. Décision prise le 29 décembre 2021 par le Comité exécutif de la Confédération africaine de Hand-Ball (CAHB). Initialement prévue du 13 au 23 janvier 2022 au Maroc, le tirage au sort effectué le 8 décembre dernier sera refait. Mais la date n’a pas encore été fixée.

Pour cette 25e édition de la CAN, 12 nations sont qualifiées pour la phase de poules. Il s’agit de l’Égypte, tenante du titre, du Cameroun, de la République démocratique du Congo. De la Tunisie, vice-championne d’Afrique, du Gabon, de l’Angola, du Sénégal. Du Maroc pays hôte, du Nigeria, du Kenya, du Cap-Vert et de la Guinée. Six mois de plus dont bénéficient les pays qualifiés pour leur préparation.