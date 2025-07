Nomination à la SNH : Doh Ganyonga III

Dr Doh Ganyonga III a été nommé au conseil d’administration de la Société Nationale des Hydrocarbures (SNH). Il remplace Lawan Bako. Cette annonce a suscité des débats animés dans le secteur pétrolier, un pilier de l’économie camerounaise. Il est le Fon, le souverain de la chefferie traditionnelle de 1er degré de Bali Nyonga.

Doh Ganyonga III, connu pour son expertise, est attendu pour apporter des idées nouvelles dans un contexte économique difficile. Les recettes pétrolières sont en constante baisse. L’on s’interroge sur l’impact de ce changement. Certains y voient un signe de renouvellement stratégique. Mais d’autres craignent une continuité des pratiques opaques. La SNH, qui joue un rôle central dans le financement de projets sociaux et infrastructurels, est sous pression. Elle doit améliorer sa transparence et son efficacité.

On espère que cette nomination se traduira par des retombées positives, notamment en termes d’emplois et de développement local. Le secteur pétrolier fait face à des défis liés à la volatilité des prix mondiaux et à la nécessité de diversifier l’économie camerounaise. Les experts appellent à une gestion plus équitable des ressources pour répondre aux attentes des populations. Doh Ganyonga III devra relever ces défis dans un climat de méfiance envers les institutions. Les partenaires internationaux, qui surveillent cette transition, pourraient jouer un rôle dans le financement de nouveaux projets pétroliers. Cette nomination pourrait marquer un tournant pour la SNH, mais les attentes sont élevées pour des réformes concrètes. Les employés de l’entreprise espèrent des améliorations dans les conditions de travail et une meilleure gestion des ressources. Le Cameroun, dépendant du pétrole pour ses revenus, doit innover pour rester compétitif sur le marché mondial.





