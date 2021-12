Nord-Ouest: des coups de feu secouent Mengwi

Ils ont été signalés ce dimanche 5 décembre dans plusieurs villes près de Bamenda.

D’importants coups de feu ont réveillés les populations proches de la ville de Bamenda ce dimanche matin. Des habitants de la route de Mbengwi, dans le département de Momo, dans la région du Nord-Ouest du Cameroun, ont signalé des coups de feu ce matin dans leur quartier, rapporte Mimimefo info (MMI).



Selon la journaliste, des informations similaires sont parvenues de Chideh et d’Alakuma près de Bamenda, capitale de la région du Nord-Ouest. « Les coups de feu les plus tonitruants avec de multiples explosions depuis le début de cette crise », a confirmé un riverain au site. « Cela a commencé vers 5h40 du matin avec une explosion très forte qui a réveillé tout le monde… tout le monde est effrayé et inquiet », a révélé une autre source.

Il s’agirait d’un échange de coups de feu entre l’armée camerounaise et les séparatistes.