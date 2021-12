Sud-Ouest : Une vingtaine de personnes portées disparues après un naufrage en mer

Elles se rendaient dans la ville de Tiko lorsqu’une tempête a fait chavirer le bateau qui les transportait le vendredi 3 décembre 2021.

Un navire a coulé à la limite entre les eaux territoriales camerounaises et équato-guinéennes le vendredi 3 décembre 2021. Le bilan fait état d’une personne morte et d’une vingtaine d’autres portées disparues, a annoncé la télévision d’État équato-guinéenne (TGE) le samedi 4 décembre 2021. « Sur les 45 passagers et membres de l’équipage à bord du navire qui a coulé vendredi, la marine nationale a sauvé 20 personnes et a ramené le corps sans vie d’une femme ; les autres personnes sont pour le moment portées disparues », informe la TGE.



Les personnes présentes dans ce bateau se rendaient dans la ville de Tiko, selon le site Mimimefoinfo. Des opérations de secours ont été déclenchées par la Guinée équatoriale pour tenter de retrouver d’éventuels survivants. Après les informations recueillies par les autorités équato-guinéennes, le naufrage du navire qui transportait six conteneurs de marchandises aurait été causé par une tempête.