Vaccination contre le paludisme : succès encourageants

Le Cameroun a marqué des progrès spectaculaires dans sa lutte contre le paludisme grâce à un programme de vaccination lancé en 2024, faisant du pays un pionnier mondial. Les résultats de 2025 montrent une réduction significative des décès, avec une baisse notable des cas graves chez les bébés, qui sont les principaux bénéficiaires de cette initiative.



En 2023, le paludisme a causé la mort de 11 000 personnes au Cameroun, mais les campagnes de vaccination, soutenues par l’UNICEF et l’OMS, ont transformé le paysage sanitaire. Les centres de santé, même dans les zones rurales, distribuent des vaccins, bien que des défis logistiques, comme des routes délabrées et des chaînes de froid insuffisantes, compliquent l’accès dans certaines régions. La population a accueilli cette initiative avec enthousiasme, les mères témoignant d’une amélioration visible de la santé de leurs enfants. Les médecins rapportent une diminution des hospitalisations liées au paludisme, libérant des ressources pour d’autres soins. Le gouvernement a promis d’investir davantage dans les infrastructures sanitaires pour élargir la couverture vaccinale. Les campagnes de sensibilisation, menées dans les communautés rurales, ont joué un rôle clé pour convaincre les familles de l’efficacité du vaccin.



Ce succès, salué par les partenaires internationaux, positionne le Cameroun comme un modèle pour d’autres pays africains confrontés au paludisme. Les experts appellent à maintenir cet élan pour viser l’éradication de la maladie, un objectif ambitieux mais réalisable. Les citoyens demandent plus de centres de santé et une meilleure logistique pour garantir l’accès universel au vaccin. Cette initiative, en sauvant des milliers de vies, redonne espoir à un pays confronté à de nombreux défis sanitaires.





