FECAFOOT : assemblée générale extraordinaire

La Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT) a convoqué une assemblée générale extraordinaire le 7 août 2025. On espère que c’est pour répondre aux crises qui secouent le football camerounais. Samuel Eto’o, président de la fédération, est sous le feu des critiques pour sa gestion controversée, marquée par des accusations d’opacité financière et de favoritisme. Les clubs d’élite, frustrés par le manque de transparence, exigent des réformes pour professionnaliser le sport, qui reste une passion nationale unifiant le pays malgré ses divisions. Les récents succès, comme celui de Colombe Sportive, contrastent avec les scandales qui ternissent l’image de la FECAFOOT.

Cette assemblée vise à discuter des priorités, notamment le financement des championnats locaux et la préparation des compétitions internationales. Les tensions entre Eto’o et certains dirigeants régionaux se sont intensifiées, menaçant la cohésion de la fédération. Les supporters, très actifs sur les réseaux sociaux, demandent des comptes et espèrent des annonces fortes pour redorer le blason du football camerounais. Les joueurs, souvent mal payés, souffrent de cette crise, tandis que les sponsors hésitent à investir dans un climat d’instabilité. La FECAFOOT a promis des mesures pour restaurer la confiance, mais les défis sont nombreux, notamment le manque d’infrastructures sportives modernes.

Fecafoot, un sac à soucis

Le football féminin, en pleine croissance, réclame également plus d’attention et de financements. Cette réunion pourrait redéfinir l’avenir du sport au Cameroun, avec des enjeux cruciaux pour les jeunes talents. Les clubs locaux, en manque de ressources, espèrent des solutions concrètes pour relancer les championnats. Eto’o, sous pression, doit prouver sa capacité à unir les acteurs du football et à répondre aux attentes des supporters. Le Cameroun, connu pour ses exploits footballistiques, ambitionne de retrouver sa place sur la scène mondiale.

Mais connaissant l’homme, le Président de la fécafoot ne répondra certainement à aucune de ces interrogations. Il va continuer à manigancer pour continuer à contrôler à sa guise le destin du football. Il est déjà acquis que tout contestataire se verra suspendre des activités du football pour au moins les cinq prochaines années. Selon des rumeurs plus que vraisemblables, il souhaite remplacer le juge Schlick qui est responsables du comité électoral. Il va nommer à ce poste un de ses proches qui va s’assurer de neutraliser toute candidature qui pourrait lui faire ombrage.





