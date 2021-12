Douanes : saisi de 8 milliards de marchandises illicites en 2021

C’est la somme globale de produits issus de la contre bande entre janvier et septembre 2021, révèle le Premier ministre Joseph Dion Nguté.

L’opération « Halte au commerce illicite », en abrégé « Halcomi » engagée par les agents de la douane camerounaise a récolté 8 milliards de marchandises illicites en janvier et septembre 2021. Ce chiffre a été révélé par le Premier ministre, Joseph Dion Nguté, le 26 novembre 2021, au cours de la présentation du Programme économique, financier, social et culturel du gouvernement pour l’année budgétaire 2022. L’année dernière, Halcomi a saisi des marchandises d’une valeur globale de 10 milliards de Fcfa.

En effet, afin de lutter plus efficacement contre le commerce illicite, qui fait perdre à l’État et aux entreprises environ 200 milliards de FCFA chaque année, selon les estimations officielles, l’administration douanière a lancé depuis quelques années sur le territoire national l’opération Halcomi. Selon la direction générale des douanes, 2500 saisies ont été affectés entre 2019 et 2020 dans le cadre de l’opération Halcomi. En général, les plus importantes saisies se font aux frontières avec le Nigeria, notamment dans la partie septentrionale du pays, ou encore dans la région du Sud, frontalière à la Guinée équatoriale.