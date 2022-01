CAN 2021 : Eneo améliore de 18% son offre de distribution

D’importants investissements ont été opérés dans les régions hôtes de la compétition footballistique par le fournisseur d’électricité.

L’entreprise Energy of Cameroon (Eneo) se sent d’attaque. A 24 heures du début de la CAN 2021, le concessionnaire dit être prêt à fournir une énergie de qualité durant le déroulement de la compétition. Pour y parvenir, d’importants investissements ont été effectués sur son réseau de distribution. Principalement dans les cinq régions devants accueillir la CAN 2021.

Selon une note publiée le 5 janvier par Eneo, près de 5,2 milliards de FCFA ont été nécessaire pour les travaux préparatoires à cette coupe d’Afrique. L’entreprise a ainsi procédé à l’aménagement de plus de 140 km de nouvelles lignes aménagés. Ainsi que des postes de distribution et divers équipements installés. « Des investissements d’Eneo qui, combinés avec ceux portés par les autres acteurs du secteur, devraient permettre d’améliorer la continuité de service pendant ce grand rendez-vous », déclare l’entreprise.

Par ailleurs, 84 000 poteaux ont été remplacés par un mix béton-métalliques-bois neufs. Dans les zones rurales, 1 313 km de couloirs de lignes nettoyés. Et plus de 300 km de lignes sont construites afin de relever l’accès à l’électricité. A en croire l’entreprise, ces différents travaux contribuent à améliorer de 18% la continuité du service de la distribution.