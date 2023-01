BTP : l’Etat rassure sur la disponibilité du fer à béton

Malgré l’incendie à Prometal, le leader du marché, le ministre camerounais du Commerce rassure sur la disponibilité en quantité et en qualité, des produits ferreux sur le marché.

L’incendie récemment enregistré à Prometal ne devrait pas beaucoup impacter le marché des matériaux de construction à base de fer. Selon le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, le fer à béton et ses dérivés sont bien disponibles sur le marché camerounais « en quantité et en qualité », en dépit du drame qui a frappé l’une des cinq usines de production de la société Prometal Sarl, le leader de l’industrie sidérurgie-métallurgie au Cameroun et sur l’ensemble de l’Afrique centrale.

En effet, avant le sinistre survenu à Prometal 3, souligne le ministre Mbarga Atangana, la société Prometal Sarl disposait d’ores et déjà de stocks « substantiels et consistants » de produits ferreux. Aussi, le membre du gouvernement invite-t-il « les consommateurs à ne pas céder à d’éventuelles manœuvres spéculatives que certains opérateurs mal intentionnés pourraient être tentés d’entreprendre en vue de les spolier ».

Plus de 10 milliards de recettes fiscales

Le 4 janvier 2023, le ministre de l’Industrie, Gabriel Dodo Ndoké, a effectué une descente. Et rendue à ce 6 janvier 2023, la situation est sous contrôle. Une enquête administrative a été ouverte pour déterminer les causes réelles de cet incendie, et les « dispositions sont envisagées pour une reprise de la production dans les meilleurs délais à Prometal 3 », souffle une source autorisée.

Véritable mastodonte de la transformation du fer, la société Prometal Sarl affiche une production annuelle de 300 000 tonnes de produits ferreux, depuis l’entrée en production de Prometal 4, son usine ultramoderne. Selon la direction générale des impôts , les recettes fiscales pourvues par cette entreprise sont passées d’un peu plus de 500 millions à 8 milliards de F CFA sur la période 2010-2019. Elles dépassent 10 milliards de F CFA par an de nos jours, à en croire l’entreprise.